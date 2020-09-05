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سفير كازاخستان يشيد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

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استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم 5 / 9 / 2020م سعادة السفير / أرمان إساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، حيث أشاد سعادة السفير بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان ، مؤكدًا أنها الأولى في الدراسات الدينية بكازاخستان، ويتوافد إليها الطلاب من أسيا وأفريقيا ، كما أشاد بإصدارات الأوقاف ومؤلفات معالي الوزير في تجديد الخطاب الديني.

من جانبه أهدى معالي وزير الأوقاف درع الوزارة وكتاب فقه النوازل لسعادة السفير تقديرًا لدوره في دعم أعمال الجامعة والأعمال الدعوية المشتركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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