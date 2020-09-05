أخبار مصرية

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م، في قصر الاتحادية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم الوزير إلى مصر.

 

وقال حساب وزارة الخارجية فى البحرين، إن وزير الخارجية نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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