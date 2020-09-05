موجز السوشيال ميديا| أحمد عيد يسخر من حكم الأهلي ووادي دجلة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

أنت فين يا جهاد.. شاهد أحمد عيد يسخر من حكم مباراة الأهلى ووادى دجلة

سخر الكابتن احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، من حكم مبارة الاهلى و وادى دجلة، بسبب الغاء هدف نادى وادى دجلة فى النادى الاهلى بعد الرجوع الى تقنية الفار .

رانيا ملاح تتعرض لوصلة غزل من جمهورها بسبب هذه الصورة.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا ملاح جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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كبرت سنة.. منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

احتفلت الفنانة منة فضالى بعيد ميلادها ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عيون باصين حواليه.. عمرو دياب يروج لأغنية أماكن السهر



نشر الفنان عمرو دياب مقطع قصير من أغنية "أماكن السهر"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".