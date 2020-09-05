في طريقهم إلى ليبيا.. تحرير 19 سودانياً و3 أجانب من عصابة للإتجار بالبشر

تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من تحرير 19 مواطنا سودانيا وثلاثة أجانب من قبضة عصابة للاتجار بالبشر وذلك بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم الي دولة ليبيا علي متن سيارتين.

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية العقيد الركن انور عبد الله محمود في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" ان هذا الانجاز تحقق بجهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية الليبية التي ظلت تعمل في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية مضيفا ان القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل العين الساهرة لحماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد امن واستقرار الوطن.

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من جانبه اكد رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم ملاذ حسن محمد سرور ان تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الاتجار بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة السودانية الليبية .

واشار الي مواصلة جهودها وتحقيق انجازاتها في مجال حماية حدود الولاية الشمالية والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وملاحقة المبعدين من دولة ليبيا موضحا ان العام الحالي شهد تزايدا كبيرا في الهجرة غير الشرعية مشيرا الى أن القوات المشتركة السودانية الليبية قامت بتقديم كافة المساعدات الانسانية للذين تم تحريرهم من قبضة عصابة الاتجار بالبشر.