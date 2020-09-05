نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حديثها مع السيسي.. نقل السيدة المسنة إلي المستشفى لتلقى العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت السيدة المسنة، بعد ساعات من حديثها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.

وقالت السيدة المسنة، في فيديو لها: "شكرا يا سيادة الرئيس، ربنا يباركلك في أولادك، وفروا لي كل حاجة وروحت المستشفى، ووقفوا معايا ليل ونهار، شكرا يا سيادة الرئيس".

كانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى"، ورد الرئيس السيسى، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".

Advertisements

ووجه الرئيس السيسى، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".

وفي سياق منفصل، وجهت السيدة بخيتة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساعدته لها لتلقي العلاج.

وقالت السيدة بخيتة: "شكرًا يا سيادة الرئيس، أخدوني وجابوني المستشفى وعطوني مبلغ ووقفوا معايا، ونشكرك كتير يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك ويبارك لك في عيالك ويحميكم وينجيكم ويكفيكم شر ولاد الحرام".