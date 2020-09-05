بأسبقية الحجز.. كيف تحصل على شقة من الإسكان غداً؟

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محمد سياف - ابو ظبي - بدأ بالفعل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إجراءات حجز شقة من الإسكان الاجتماعي بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، بواقع 2271 شقة سكنية موزعة على ثلاثة عشرة مدينة، حيث انه تم طرحها بالتعاون بين الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك بعد غلق باب التسجيل الإلكتروني وسداد مقدمات جدية الحجز يوم الخميس الماضي الموافق 27 أغسطس 2020. حجز شقة من الإسكان الاجتماعي وينشر موقع مصر فايف تفاصيل التقديم وحجز الوحدة السكنية على الموقع بنظام الأسبقية من خلال خطوات هامة: يبدأ بالفعل الحجز من الغد الأحد وحتى يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020.

يقوم المواطن بالدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري “https://cservices.shmff.gov.eg”.

يدخل المتقدم للحجز من خلال تسم المستخدم وكلمة المرور السابق استخدامهم في تقديم الأوراق.

يقوم المستفيد باختيار الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها في حالة عدم الحجز من مواطن آخر من النماذج التي طرحتها بكراسة الشروط المنشورة لأن التخصيص بأسبقية الحجز.

يمكن للعميل تغير رغبة الحجز خلال تلك الفترة، حيث تمون العبرة بالاختيار النهائي للعميل بحيث يكون المبلغ الذي تم تسديده كمقدم الحجز كفياً لحجز الوحدة المختارة.

بعد غلق باب حجز الوحدات سوف يتم فحص الوحدات السكنية وفرز جميع المستندات المطلوبة والمنصوص عليها في كراسة الشروط، وفي حال عدم استكمالها سيتم تقديم طلبات تظلم لاستكمال تلك المستندات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر 2020. اقرأ أيضاً في حال الاستفسار عن حجز شقة من الإسكان وتفاصيل الإعلان يتم الاتصال على الأرقام الخاصة بخدمة العملاء بصندوق الإسكان على أرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أل خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.

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