ياسر الهضيبى يدعو المواطنين للمشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

ولفت الهضيبى، فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن مجلس الشيوخ الجديد سيعمل وفقا للصلاحيات والاختصاصات التى أسندها إليه القانون ومن قبلها التعديلات الدستورية الأخيرة التى وافق عليها الشعب، والتى تتمثل فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والنظر فى الموضوعات المحالة من رئيس الجمهورية، وطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وأكد أن مجلس الشيوخ، بما يتضمن من أعضاء تم اختيارهم من قبل الشعب المصرى بانتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة، يمثلون أصحاب الكفاءة والخبرة والتخصص فى مجالات مختلفة، سيحاول تعويض ما قد يكون هناك من احتياج فى المجلس الآخر وهو مجلس النواب، قائلًا: "مجلس الشيوخ كمؤسسة استشارية بالنسبة للبرلمان".
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الناخبين بضرورة المشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، فى الداخل والخارج، واستكمال عملية المسار الانتخابى فى هذه الاستحقاقات.
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