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قطع المياه 17 ساعة عن عدة مناطق في القاهرة غدًا

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق، لمدة 17 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح  يوم غد، الأحد، الموافق 6 سبتمبر وحتى الساعة الثانية من صباح بعد غد، الاثنين.

وأوضحت أن انقطاع المياه سيتم عن مناطق: (الحي العاشر- صقر قريش- السويسري ب – الواحة – مشروع هيئة النقل العام – مساكن قضايا الدولة- مساكن مجلس الوزراء– المنطقة العاشرة – جزء من عزبة الهجانة – منطقة الشيراتون)؛ وذلك لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي في شارع عبد الحميد بدوي، نظرا لأعمال التطوير بمنطقة مصر الجديدة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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