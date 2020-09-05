لتدريب مزارعي القليوبية.. الزراعة تنفذ يوما حقليا على الاستخدام الآمن لحبوب الغلال

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية يوم حقلى وبرنامج تدريبي بمدينة قها في محافظة القليوبية، لتعريف المزارعين بطرق التخزين السليمة للمبيدات، وكيفية التعامل الآمنة مع حبوب الغلال.

وقال الدكتور عادل عبد اللطيف، المشرف على البرنامج التدريبي، انه تم تنقيذ اليوم الحقلي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، واستفاد منه حوالي ٢٠ مزارعا، حيث تم التعريف بطرق التخزين السليم للحبوب وطرق الوقائية اللازمة للمحافظة على المحاصيل خلال فترة التخزين، وكذلك طريقة التبخير المثلى وكيفية التعامل مع الأقراص السامة وكيفية عمل الإسعافات الأولية اللازمة فى حال حدوث تسمم بها.

واشار عبداللطيف الى انه تم ايضا تنظيم برنامج تدريبى للمهندسين الزراعيين بمحافظات الجمهورية لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه المركبات والطريقة المثلى للتعامل معها لتجنب التسمم بها نتيجة الإستخدام الخاطئ، وذلك نظرا لتواجد هذا المركب فى محلات التجارة، واستخدام معظم الفلاحين له بطريقة خاطئة مما يؤدى إلى فشل عملية مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة وفشل عملية التبخير.

واكد انه سيتم تعميم الدورات التدريبية وايام الحقل في المحافظات المختلفة، وخاصة المحافظات المنتجة للحبوب، لتعريفهم بخطورة الإستخدام الخاطئ لهذه الأقراص وكيفية الإستخدام والتداول الأمثل، فضلا عن طرق التخلص الآمن من متبقيات هذه الأقراص بعد الإنتهاء من عملية التبخير والتهوية الكافية للمحاصيل المبخرة لضمان عدم تواجد اثار من هذا الغاز فى الحبوب تضر بصحة المواطنين .