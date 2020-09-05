انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد التعطل.. زحام الركاب على أرصفة محطات مترو الأنفاق بالخط الثاني المنيب شبرا.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق ” المنيب- شبرا الخيمة” عطل اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 زحاماً شديداً، وذلك بسبب توقف حركة القطارات لمد تزيد عن خمسة وعشرين دقيقة، حيث عملت الشركة المصرية لتشغيل المترو الأنفاق على سرعة إصلاح العطل المفاجئ من أجل حل الأزمة سريعاً، وعاد العمل للخط الثاني في الوقت الحالي بشكل طبيعي بعد فترة من التوقف أدت لتكدس الركاب على المحطات.

زحام الركاب على أرصفة محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق

وجاء ذلك العطل بالتزامن مع تنفيذ الدولة المصرية وشركة المترو الإجراءات الاحترازية لتطهير العربات خلال هذه الفترة، حيث أنها تقوم بتعقيم القطارات والمحطات وكذلك مكاتب الإدرارين وصرافي التذاكر للمواطنين من اجل عدم انتشار الفيروس بين المواطنين خلال هذه الفترة.

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كما أن شركة المترو قد أزمت العملين بالشركة بضرورة ارتداء القفازات الطبية وكذلك الكمامات لمنع انتشار الفيروس بينهم، حرصاً من الشركة على جميع العاملين فيها وأسرهم وعدم انتقال الفيروس إليهم.

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ويعتبر مترو الأنفاق من اهم وسائل المواصلات في القاهرة الكبرى، ويوجد عليه إقبال كبير من قبل المواطنين لسرعته الفائقة، واختصار الوقت لتوصيل المواطنين إلى محل عملهم أو قضاء حوائجهم بسرعة، والتخلص من الزحام المرور الكبير في شوارع القاهرة.