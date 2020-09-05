وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية

بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 7.2 مليار جنيه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عرضًا، أوضح فيه أنه بعد مرور 5 أشهر على البدء الفعلى فى أعمال الإنشاء بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع بالكامل نحو 23 %.

وأشار إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع نجاح الشركة من خلال التعاون مع إدارة الميناء فى عدم التأثير على حركة الملاحة فى الممر الشمالى، وكذلك حركة تداول البضائع على الأرصفة من 63 إلى 68 من خلال التنظيم والتخطيط الجيد لحركة السفن والملاحة.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم عمل 615 رحلة للكراكة تم خلالها نقل 5.4 مليون متر مكعب من الرمال لتبلغ نسبة ما تحقق من أعمال الردم نحو 67%، كما بدأت أعمال تحسين التربة بمناطق الرصيف الجنوبى وساحات التداول الداخلية للمحطة إذ تعدت نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة 8%، لافتاً إلى أن شركات المقاولات تقوم حالياً بالتجهيز والإعداد لإنشاء حائط الرصيف والمتوقع البدء فيه قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع، موضحاً أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على اختيار نمط التشغيل للمحطة حيث يتم حالياً التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل فى مصر للوصول إلى أفضل العروض.

وأكد وزير النقل أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعى أثناء العمل حرصاً على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم لجميع وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

وأفاد الوزير بأنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، مؤكدا أهمية المشروع الذى يعد من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء رصيف 3\85 والذى يبلغ طوله 433 متراً وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروت 44%، ويشمل المشروع ساحة خلفية مساحاتها 35ألف متر مسطح والتى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى ٥ ملايين طن/ سنة.

وتابع مشروع إنشاء مركز لوجيستى للميناء بهدف زيادة الرقعة التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فداناً، بتكلفة استثمارية مقدارها 1.250مليار جنيه.

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بعد ذلك، توجه الوزير إلى هاويس المالح ، وأكد أنه يتم دراسة أفضل الطرق لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى ودراسة تسيير صنادل تحمل حاويتين إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التى ستنفذها هيئة الميناء مستقبلاً، ثم تفقد أعمال تجديد وتغيير خط السكة الحديد داخل الميناء ضمن خطة وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية والحرص على تواجد أكثر من وسيلة للنقل من وإلى ميناءى الإسكندرية ودمياط تشمل النقل البرى والسككى والنهرى.



وتابع الوزير لمتابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 "كوبرى 54" والتى تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6متراً وتكلفتها الإجمالية 905ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 81%.

ووجه الوزير بضرورة استكمال إزالة كل المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الوصلة فى الوقت المحدد، خصوصا مع أهمية المشروع الكبيرة فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.



ثم تفقد الوزير كوبرى الطريق الشريانى فى منطقة بوابة 27 داخل الميناء والذى قامت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بتنفيذ أعمال رفع كفاءته وتم الانتهاء منها فى يونيو الماضى وذلك قبل الموعد المخطط بخمسة أشهر وتم فتحه أمام حركة السيارات.



وأكد وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحرى للمساهمة فى زيادة الناتج القومى وجعل مصر مركزاً عالمياً كبيراً للتجارة فى ظل الموقع الجغرافى المتميز لمصر، مشيراً إلى أن إضافة أراضى تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع وإنشاء محورين للربط مع محور التعمير وهما محورى الدخيلة و54 وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم ستؤدى إلى أن يصل حجم التداول إلى 80 مليون طناً، كما سيتم الوصول إلى معدل زمنى صفر لانتظار السفن.

وقال إن كل الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة حيث تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول فى كل الموانئ.