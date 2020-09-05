فيديو.. أيمن عدلى: ماسبيرو لديه منظومة قيم وسيظل رقم واحد فى التثقيف والعلم

وخلال استضافته ببرنامج "على أرض مصر"، على القناة الثانية المصرية، بمناسبة عيد ماسبيرو، والذى يوافق مرور 60 عاما على انطلاق أول بث تلفزيونى مصرى فى مساء يوم 21 يوليو 1960، أوضح عدلى كيف كان للتلفزيون المصرى أن يقف بجوار جيشه خلال فترة النكسة.
وأضاف: "أعتقد ما نملكه من قوى ناعمة ظهر على الشاشات بداية من الستينات، وهدف هذا المبنى من سنة 1960 التنوير والتثقيف".
وواصل خلال البرنامج: "أنت صانع إبداع أنت ربطت المواطن ابن الأرض، كما أن أفضل أغانى كانت هنا فى ماسبيرو من الفترة 67 إلى 73".
وتابع: "كان كل واحد فى الشارع مرتبط بمذيع ومرتبط ببرنامج، لأن مهنة المذيع مهنة العلم، ومهنة الإبداع، كما أن ماسبيرو سيظل هو رقم واحد فى المعلومة".
وأكد عدلى أن ماسبيرو لديه منظومة قيم، فهو يُعلم حب الوطن ويغرس الانتماء، بيتكلم عن المواطن، فالمذيع فى فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، كان يعلم أنه يؤثر على جيل كامل وكان المذيع عارف الواجبات والحقوق.
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