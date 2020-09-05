صور .. محافظ الجيزة يقود حملات إزالة تعديات على أراضى زراعية

قاد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث تابع إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحه 48 فدانا بمنطقة ترسا بمحور ترعة والى بحى جنوب الجيزة.





وأكد راشد خلال الحملة أنه جارٍ إزالة جميع التعديات الموجودة على الأراضى الزراعية بالمنطقة حتى سطح الأرض لردع المخالفين، وأشار إلى أن التعديات شملت إزالة 6 عقارات مقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية مكونة من دور أرضى ودورين بالإضافة إلى فيلا مخالفة واستراحات ومخازن وجمالون و20 سور مقام بالمخالفة. وذكر البيان الصادر أن المحافظ وجه رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية بشكل رادع. Advertisements كما تابع أعمال إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم إزالة مخالفة جمالون حديد بمنطقة أبوغالب وعقار مخالف من الطوب الأبيض على مساحة 70 مترا وإزالة مبنى خشبى على مساحة 60 مترا، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مبانى مخالفة على أراضى زراعية بدون ترخيص بمساحة 300 متر بمركز ومدينة أبو النمرس.

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