عاجل .. السيسى يتابع المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى 

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة".





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصرى من منظور شامل وعمل جماعى متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة فى التطوير العمرانى، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من جميع الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يستهدف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية فى إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كل أجهزة الدولة، خصوصا وزارات التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما فى عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

كما اطلع الرئيس على المشروعات الخدمية الحكومية الجارى تنفيذها فى القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك فى إطار العمل على تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، فضلاً عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية كافة.

واستعراض البرنامج القومى لدعم فئة الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية، وفى هذا السياق؛ وجه الرئيس بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".