الرئيس يؤكد لوزير خارجية البحرين استمرار دعم مصر للمملكة فى جميع مواقفها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، الدكتور عبد اللطيف الزيانى، وزير خارجية البحرين، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية البحرينى إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى.

كما أشار الرئيس إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد فى التوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا فى هذا السياق استمرار الدعم المصرى للبحرين فى جميع مواقفها السياسية.

من جانبه؛ أعرب الدكتور عبد اللطيف الزيانى عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلا تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، مؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً فى ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمى خلال المرحلة الدقيقة الحالية التى تتعاظم فيها التحديات.

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وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس فى هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيدا بالدور الهام الذى تقوم به دولة البحرين وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

من جهته، ثمن وزير الخارجية البحرين دور مصر المحورى بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.