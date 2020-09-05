مرصد الأزهر يدين مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح بنيجيريا 

أدان مرصد الأزهر مقتل ما يقرب من 17 شخصًا وإصابة آخرين في هجوم مسلح بإقليم "Niger" بنيجيريا، وذلك بحسب تقارير إعلامية وطنية؛ حيث قام المسلحون بإطلاق النار على المدنيين باستخدام دراجات نارية.
وحذر مرصد الأزهر من تنامي أنشطة الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم داعش الإرهابي والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مشيرًا إلى أن توحيد الجماعات التابعة لتنظيم "داعش الإرهابي" في غرب أفريقيا قد يؤدي إلى فتح جبهات جديدة للقتال والتمدد عبر الشمال الغربي لنيجيريا أو جنوبًا نحو خليج غينيا.
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