وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ80 ألف مريض إدمان مجانا خلال 8...



أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 80336 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة، بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 91.83% بينما بلغت نسبة الإناث 8.17% وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.

وأضافت القباج في تصريحات اليوم السبت، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 32.76 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.53% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الإتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال المجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.