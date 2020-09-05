الأزهر يعزي السودان في ضحايا السيول والفيضانات  

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان الشقيقة، في ضحايا السيول والفيضانات التي أسفرت عن وقوع ما يقرب من ١٠٠ قتيل، وأكثر من ٥٠ مصابا، وتدمير عدد من المنازل.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تضامنه مع دولة السودان الشقيقة في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.