نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوشقة: قرار ترميم المحاكم يصب في اتجاه بناء الدولة العصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار إسناد مهمة ترميم المحاكم ومنها مجمع محاكم الجلاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة يصب في اتجاه دولة القانون والعدالة الناجزة التي تعد واحدة من أهم مقومات الدولة الحديثة القانونية، مشيدًا بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف إلى بناء دولة عصرية حديثة.

وأضاف "أبو شقة" في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، أنه لكى نكون أمام عدالة سريعة لا بد من اكتمال جميع أركان العدالة من وجود محقق وقوانين، ومظهر لائق للعدالة يتجلى في دور المحاكم وهيبتها، مؤكدًا أن مصر تمتلك دور محاكم تاريخية عبارة عن تحف معمارية، وتعد ثروة عقارية منها دار القضاء العالي ومحكمة باب الخلق وغيرهما.

وأشار رئيس الوفد، إلى وجود استحقاق دستوري قادم وهو الاستئناف في الجنايات، وهذا الاستحقاق الدستوري يتطلب إصلاحا مستمرا لدور المحاكم وترميمها، مؤكدًا ثقته التامة في قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنجاز هذه المهمة بكل دقة.

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وطالب «أبوشقة» بعد الانتهاء من الإصلاحات والترميم من كل رئيس محكمة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم إنجازه وتطبيق القانون بكل حزم داخل دور المحاكم المختلفة لكى نكون أمام مظهر مشرف للعدالة في كل صورها، وبذلك تكون المحكمة نموذجًا وعلى الدرجة التي تليق بالمشروع الوطني وإنهاء كل المشكلات المتراكمة والعمل على سرعة حلها لتكتمل منظومة العدالة وعلى رأسها هيبة المحكمة، لأن ذلك لا يعنى فقط المنظومة القضائية وإنما هناك وجه آخر وهو هيبة المحكمة من كل الجوانب.

جدير بالذكر أن مجمع محاكم الجلاء يُعد أحد صروح العدالة، إذ تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة، وقد طالته يد الإرهاب والتخريب في 2011، وظل مغلقًا ومعطلًا عن العمل طوال الفترة الماضية، إلى أن صدر توجيه رئيس الجمهورية بإعادة الحياة إليه مرة أخرى، ليعود صرحًا قضائيًا كما كان من قبل وعلى أحدث التصميمات.

وقالت وزارة العدل، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت في ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء، الثلاثاء الماضي، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة المحاكم خاصة مجمع محاكم الجلاء.