نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة إنتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق تأتي تلك المساعدات إنطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق. حيث كان في إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.

وأكد دكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر على مدى أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالجهود والمساعي المصرية في مساندة الدول العربية والأفريقية مقدمة الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا.

ومن جانبهم أعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.