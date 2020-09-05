أخبار مصرية

مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق

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محمد الحنبوصى 2020-09-05 18:38 0 تبليغ

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وذكرت الشركة فى بيانها الصادر أن الأماكن تشمل :" الحى العاشر وصقر قريش والسويسرى ب والواحة ومشروع هيئة النقل العام ومساكن قضايا الدولة، ومساكن مجلس الوزراء، والمنطقة العاشرة، وجزء من عزبة الهجانة، ومنطقة الشيراتون"، لتبدأ من الساعة التاسعة صباح الأحد، وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى. 

وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.  

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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