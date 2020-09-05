عمار يامصر مع السيسى .. هاشتاج جديد يجتاح تويتر ويرصد إنجازات الرئيس 

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #عمار_يامصر_مع_السيسى، للاشادة بالمشروعات القومية التى تم تنفيذها فى الفترة الأخيرة والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن الرئيس أوفى بوعده للمصريين.





وقالت عفاف عبد الوهاب: "الرئيس السيسى نفذ كلامه بالأمس للسيدة المسنة ونقلها للعلاج فى المستشفى على أعلى مستوى".

وكتب بهاء : "مصر في عهد السيسى، بناء عشرين مدينة جديدة، منها عاصمة إدارية جديدة، بناء مليون وحدة سكنية، القضاء على العشوائيات، استصلاح مليون ونصف فدان، ألاف الصوب الزراعية، آلاف الكيلو مترات من الطرق والكبارى، آلاف المصانع وبناء مدارس وجامعات ومستشفيات جديدة".

وغرد عزام الغيطانى : "منذ 2014 وحتى يومنا هذا شهدت مصر، بناء 1200 مسجد".

وشارك محمد أبو عبدة فى الهاشتاج قائلا : "شوف يا سيدى البطل السيسى استلم البلد دى وهى على شبه الإنهيار فى كل حاجة ولأنه رجلًا صادقًا وشريفًا، قال هنبنيها وهنخليها أد الدنيا، وقد كان وأصبح الحلم حقيقة وعشان كده هيفضل معانا ونتشرف بيه أمام العالم أجمع".

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وكتب محمد الهادى : "صدق الوعد والعهد، وإحنا فى الأول صدقنا، يبقى لازم نكمل معه لأنه لا يعرف غير العمل، والتنمية وحب بلده، وشعبها، ولا يعرف غير السلام يبقى لازم نقول #عمار_يامصر_مع_السيسى".

وغرد صلاح الهادى : "ورجعنا تانى نأكل الفلفل الرومى الجميل، والطماطم والخيار والسمك والفراخ والبيض، بأرخص الأسعار في ظل أزمة طاحنة تعصف باقتصاديات بلاد، ورغم ذلك توفرت بفضل الله كل السلع و الإحتياجات، حقيقى #عمار_يامصر_مع_السيسى حبيب الملايين".