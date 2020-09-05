أبوشقة مشيدًا بقرار ترميم المحاكم : خطوة فى اتجاه بناء الدولة العصرية

وأكد أبوشقة فى بيانه الصادر، اليوم السبت، أن قرار إسناد مهمة ترميم المحاكم ومنها مجمع محاكم الجلاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة يصب فى اتجاه دولة القانون والعدالة الناجزة التى تعد واحدة من أهم مقومات الدولة الحديثة القانونية.
تابع : "لكى نكون أمام عدالة سريعة لابد من اكتمال جميع أركان العدالة من وجود محقق وقوانين، ومظهر لائق للعدالة يتجلى فى دور المحاكم وهيبتها".
أوضح أن مصر تمتلك دور محاكم تاريخية عبارة عن تحف معمارية، وتعد ثروة عقارية منها دار القضاء العالى ومحكمة باب الخلق وغيرهما.
أشار رئيس الوفد إلى وجود استحقاق دستورى قادم وهو الاستئناف فى الجنايات، وهذا الاستحقاق الدستورى يتطلب إصلاحا مستمرا لدور المحاكم وترميمها، مؤكدا على ثقته التامة فى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنجاز هذه المهمة بكل دقة.
وطالب أبوشقة بعد الانتهاء من الإصلاحات والترميم من كل رئيس محكمة بالمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم إنجازه وتطبيق القانون بكل حزم داخل دور المحاكم المختلفة لكى نكون أمام مظهر مشرف للعدالة فى كل صورها، وبذلك تكون المحكمة نموذجًا وعلى الدرجة التى تليق بالمشروع الوطنى وإنهاء كل المشكلات المتراكمة والعمل على سرعة حلها لتكتمل منظومة العدالة وعلى رأسها هيبة المحكمة، لأن ذلك لا يعنى فقط المنظومة القضائية وإنما هناك وجه آخر وهو هيبة المحكمة من كل الجوانب.
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