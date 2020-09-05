مصر ترسل مساعدات طبية لأشقائها الأفارقة للمساعدة فى احتواء انتشار كورونا

فى إطار علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة إفريقية، لمساعدتهم فى جهود احتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا"، وذلك فى إطار مساهمة مصر فى الصندوق الإفريقى للاستجابة لفيروس كوفيد -١٩ التابع للاتحاد الإفريقى.
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