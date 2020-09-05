عاجل .. رئيس الوزراء يحضر قرعة بطولة العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات

وتنطلق اليوم السبت، فى تمام السابعة مساء، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر لها خلال الفترة من 13 و حتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.
ومن المقرر أن يحضر الحفل كبار المسؤولين فى الدولة، وعدد من الوزراء، فضلا عن مندوبى الدول المشاركة.
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