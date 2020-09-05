بعد قليل.. رئيس الوزراء يشارك في حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر، حيث ستقام البطولة في يناير المقبل، ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر في نسختها رقم 27 المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، في السابعة مساء اليوم، السبت، بمنطقة الأهرامات.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى الذى لا يألو جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.