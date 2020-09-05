رسامة راهبات جديدات لدير المحارب بالأقصر

أقيمت اليوم بدير الأمير تاوضروس المشرقى "المحارب" بالأقصر صلوات رهبنة سبعة عشر من طالبات الرهبنة، وذلك لديرى الأمير تاوضروس المشرقى ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية قامولا غرب.
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