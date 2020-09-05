عاجل.. وزراء الرياضة والإعلام والسياحة والتعاون ضيوف حفل قرعة مونديال اليد



وتنطلق الآن، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخب، لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

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