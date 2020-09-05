الحرية المصرى : الرئيس السيسى ليس بعيدا عن المواطن وبجواره دائما

أشاد حزب الحرية المصرى، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولاته التفقدية، ظهر أمس الجمعة، شرق القاهرة، والتى التقى خلالها إحدى المواطنات التى تصادف مرورها، حيث استمع لطلبها للعلاج، موجها جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا.





وقال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام للحزب، إن الرئيس يحرص دائما فى جولاته التفقدية الالتقاء بالمواطنين والعمال فهو يحرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، وخلال لقاءاته يلتقى بالمواطنين والاستماع لهم ولقضاياهم واحتياجاتهم. وأضاف مهنى، أن لقاءات الرئيس المتنوعة مع المواطنين هى رسالة قوية للمسؤولين بترك المكاتب والنزول والاستماع للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم وتنفيذها، فالرئيس يضرب أروع الأمثلة والتى يجب أن يقتضى بها الوزراء والمحافظين وإزالة العقبات والأزمات أمام المواطنين. وأشار إلى أن هناك رسالة أخرى موجهه للمواطن، وهى أن الرئيس ليس ببعيد عنك أو عن مشكلاتك، بل موجود بجوارك ومعك فى أى وقت.

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