شاهد تميمة وكأس العالم لكرة اليد في حفل قرعة مونديال اليد

حرص العديد من الحضور علي التقاط الصور التذكارية مع تميمة كاس العالم 2021 التي تستضيفها مصر ، وايضا التقاط صور تذكارية مع كاس العالم خلال حفل القرعة المقام تحت سفح الاهرامات، حيث حرص منتصر النبراوي رئيس شركة تدكرتي علي التقاط الصور التدكارية مع التميمة والكأس بجانب اللجنة المنظمة الذين قامو بالتقاط صور تذكارية ايضا.

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة و عدد من الوزراء كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى و معه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الاهلي.

وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .