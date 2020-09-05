حسن مصطفى يؤكد حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مونديال اليد ٢٠٢١

أعلن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد حضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مونديال مصر 2021 .

و قال حسن مصطفى خلال قرعة مونديال اليد المقامة على سفح الأهرامات ان هذه البطولة ستصبح أكبر بطولة عالمية تقام فى ظل احداث جائحة فيروس كورونا ، متمنيا خرجها على أعلى مستوى .

و أبهر الموسيقار عمر خيرت حضور حفل قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد المقام تحت سفح الاهرامات بسيمفونيات رائعة .

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وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة و عدد من الوزراء و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد .

كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى و حسن حمدى رئيس النادى الاسبق

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.