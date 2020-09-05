لمزارعي الفواكه.. ننشر أهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الفواكه متساقطة الاوراق مراعاتها، خلال شهر سبتمبر. و تمثلت التوصيات الفنية التي اعدها معهد بحوث البساتين، بالنسبة للفاكهة المتساقطة (التفاح-الكمثرى-الخوخ-المشمش-البرقوقوق-الكاكى) في الآتي: بالنسبة للرى: يكون الرى فى الأراضى القديمة مرة كل10-15 يوم. وفى الرى بالتنقيط فى الأراضى الجديدة 2-3مرات فى الأسبوع بمعدل 50-80لتر ماء للشجرة على حسب طبيعة التربة ويراعى فى أشجار الخوخ تباعد فترات الرى بداية من 15/9 لتهيئتها للدخول فى السكون. التسميد: يتم ايقاف التسميد فى شهر سبتمبر لتهيئة الأشجار للدخول فى طور السكون. Advertisements كما يتم رش أشجار الكمثرى والبرقوق والتفاح بحمض البوريك بمعدل1,250 كجم، 650لتر ماء للفدان خلال الشهر. المكافحة: متابعة مكافحة حفارات الساق وخنافس القلف حسب توصيات وزارة الزراعة. ملحوظة: للحد من انتشار الاصابة بمرض اللفحة النارية فى أشجار الكمثرى يتم الحد من الافراط فى التسميد الأزوتى وخصوصا اضافة اليوريا لعدم حدوث تكوين أفراخ مائية .تكون سبب لحدوث اصابة بكتيرية المسببة للمرض فى الموسم الثانى عند التزهير. والحفاظ على نسبة ال C/ N يحدث تكون فى صالح المواد الكربوهيدراتية عن طريق تقليل إضافة الأزوت خاصة فى الأشجار التى تحمل الثمار على دوابر.

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