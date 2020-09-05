مصر للطيران تتسلم طائرة جديدة نهاية سبتمبر من صفقة إيرباص A220-300

تتسلم شركة مصر للطيران، نهاية سبتمبر الجاري، الطائرة الحادية عشر من طراز ايرباص A220-300، من مصنع شركة إيرباص العالمية في كندا؛ وذلك ضمن 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز، لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام.

يأتي ذلك، في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد مصرللطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لـ 140 راكبا و يتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية ، بالإضافة إلى خدمات الانترنت علي متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة .