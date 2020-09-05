شباب الصحفيين تكشف تفاصيل خطة قطر وتركيا للهجوم على مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت جبهة شباب الصحفيين تفاصيل واسرار المخطط الجديد من أجهزة المخابرات القطرية والتركية لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد، مؤكدة الجبهة علي أن كلمة السر في الحملة الجديدة ضد الدولة المصرية"منظمة العفو الدولية".
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية أتفق مع رفيقة في الكذب والفبركة محمد المسند رئيس جهاز المخابرات القطرية على شن حملة جديدة كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وبت الفتن وإطلاق الشائعات.
اضاف طوالة: من المعروف أن المخابرات القطرية والتركية تديران منظمة العفو الدولية حيث قاموا بمنح المنظمة تمويلات ضخمة للبدء في الحملة الوهمية التي تستهدف البلاد بالتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي.
أشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية والمؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف ألاعيب قطر وتركيا ويعلم جيدا أن منظمة العفو الدولية ومن على شاكلتها من المنظمات المسيسة الممولة المشبوهة تعمل لصالح اجهزه المخابرات القطرية والتركية ويعمل بها العديد من جماعة الإخوان الإرهابية وأبناء قيادات التنظيم الدولي الهاربين خارج البلاد.
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