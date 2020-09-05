إنفوجراف .. خطة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج

تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التى تسعى مصر خلال الآونة الأخيرة، لاستغلالها بالطريقة المثلى، حيث تعتبر الأسماك مصدرا مهما للغذاء وللبروتين، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائى، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدرا مهما للدخل القومى وللاقتصاد.





وتتخذ الهيئة العامة للثروة السمكية عددا من الإجراءات التى اتخذتها، للنهوض لزيادة الإنتاج، من خلال العديد من الطرق، والتى تأتى أهمها التوسع فى الاستزراع السمكى المكثف. ويوضح الإنفوجراف التالى خطة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج: - التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية للقضاء على صيد الذريعة. - إنشاء مزارع سمكية مكثفة لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة. - تطوير البحيرات الشمالية والعمل على حل كل المشاكل التى تواجهها. - تقليل وصول المياه الملوثة من مياه الصرف الصحى والصناعى إلى البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية. Advertisements - فتح آفاق للاستزراع السمكى بمجرى نهر النيل. - التوسع فى افتتاح مزارع سمكية جديدة بالمشروعات الجديدة. - تطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية. - النهوض بالاستزراع السمكى البحرى. - إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة فى الصحراء الغربية على المياه الجوفية.

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