بالمعدول .. شنودة فيكتور : بيزنس أدوية التخسيس كارثة تهدد صحة المصريين

ووجه فيكتور فى برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، التحية والتقدير لجميع الأطباء وخريجى كليات الطب داخل مصر، وأعرب عن استيائه بسبب خروج بعض الأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الطب على قنوات ومنصات إعلامية ويدعون بأنهم أطباء يعرضون منتجات دوائية لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة للجسم.

وتابع :"عند الاستفسار عن مصدر الشهادات الطبية التى حصل عليها هؤلاء الأشخاص، تجدها غير منسوبة لكليات الطب المعروفة والمشهورة داخل الجامعات المصرية وإنما تعود لكليات خارجية مجهولة المصدر بالإضافة إلى أن ثقافتهم فى الكلام ليست ثقافة طبيب".

وأكد شنودة أن الهدف من هذا البيزنس يرتكز فى أدوية حرق الدهون التى يعرضها غير متخصصين فى الطب، وحذر فيكتور المواطنين من تناول تلك الأدوية التى تعتبر ناقوس خطر على حياتهم، وأشار إلى أن من يرغب فى التخسيس عليه الذهاب إلى أحد الأطباء المعروفين.