صور .. الصحة : إرسال 12 طنا من المستلزمات الوقائية إلى العراق 

وأشارت الوزيرة فى بيان اليوم، أنه ذلك يأتى فى إطار عمق وترابط العلاقات بين العراق ومصر وأواصر الصلة بين البلدين باعتبارهم من أقدم الحضارات فى التاريخ.

شهد مراسم إرسال شحنة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية، كل من الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ممثلًا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق فى مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين وزيرة الصحة والسكان المصرية ووزير الصحة العراقى والمعنيين بإدارة أزمة فيروس كورونا بالعراق، بعد استقبال وزيرة الصحة السفير العراقى بالقاهرة فى شهر يوليو الماضى، وذلك لنقل الخبرات العلمية وإدارة الأزمة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أنه تم إطلاع الجانب العراقى على البروتوكول العلاجى المتبع فى مصر، وإجراءات إدارة الأزمة، من خلال التعريف بنظام إدارة المستشفيات وربطها بغرفة العمليات المركزية وهيئة الإسعاف، وآلية تلقى البلاغات من المواطنين وتوجيههم حسب حالتهم الصحية.

Advertisements

ولفت إلى تقديم كافة سبل الدعم الصحى والفنى المستمر لدولة العراق، من خلال تواصل الجانب العراقى المستمر مع اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا فى مصر.

ومن جانبه تقدم الدكتور أحمد نايف الدليمى سفير جمهورية العراق فى مصر، بالشكر لدولة مصر لإرسالها تلك المساعدات والتى تساهم فى دعم قطاع الصحة العراقى فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مثمنًا الجهود والمساعى المصرية فى مساندة الدول العربية والإفريقية.

كما أشاد "الدليمى" بالدور المصرى والجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية للوقوف بجانب الشعب العراقى فى أوقات المحن والأزمات، مؤكدًا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.