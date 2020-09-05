مفاجأة صادمة.. حسن مصطفى: مبارك طالبنا بالتفويت أمام فرنسا في مونديال 2001

فى مفاجأة صادمة كشف حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عن واقعة تعود لمونديال اليد 2001، عندما طلب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تسهيل فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المصري كنوع من المجاملة لصاحب الأرض فى نصف نهائي مونديال اليد 2001التى كانت تستضيفها فرنسا، نظرًا للعلاقة الجيدة التى تربط بين الرئيس المصرى بجاك شيراك رئيس فرنسا فى ذلك الوقت.
واعلن حسن مصطفى عن تقديمه دعوة لتوماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية لحضور بطولة العالم لليد وقبلها باخ الذي قرر التواجد في مونديال اليد عبى ارض مصر في 2021 دعما للبطولة.
وواصل حسن مصطفى في كلمته خلال قرعة مونديال اليد المقامة بالاهرامات ان مصر ستنجح في تنظيم هذه البطولة رغم كل الضغوط و الظروف التي تواجهها.
وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.
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