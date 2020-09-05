تعرف على المجموعات الست بكأس العالم لكرة اليد

انتهت قرعة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بحضور رئيس الوزراء و17 وزيرا من الحكومة المصرية والتى من المقرر إقامتها بالقاهرة خلال يناير من العام المقبل .
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة السابعة بصحبة السويد والتشيك وإحدى منتخبات أمريكا الجنوبية التى ستحدد عن طريق الملحق ، بينما جاءت باقى المجموعات على النحو التالى : -
المجموعة الأولى
الرأس الأخضر
أوروجواي
ألمانيا
المجر
المجموعة الثانية
بولندا
البرازيل
أسبانيا
تونس
المجموعة الثالثة
أنجولا
اليابان
كرواتيا
قطر
المجموعة الرابعة
الكونغو الديمقراطية
البحرين
الدنمارك
الأرجنتين
المجموعة الخامسة
منتخب من أمريكا الشمالية يحدد لاحقا
فرنسا
النرويج
النمسا
المجموعة السادسة
المغرب
أيسلندا
البرتغال
الجزائر
المجموعة السابعة
التشيك
منتخب من أمريكا الجنوبية يحدد لاحقا
السويد
مصر
المجموعة الثامنة
روسيا
كوريا
سلوفينيا
بيلاروسيا
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