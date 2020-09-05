أخبار مصرية

تعرف على المجموعات الست بكأس العالم لكرة اليد

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انتهت قرعة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بحضور رئيس الوزراء و17 وزيرا من الحكومة المصرية والتى من المقرر إقامتها بالقاهرة خلال يناير من العام المقبل . 

 

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة السابعة بصحبة السويد والتشيك وإحدى منتخبات أمريكا الجنوبية التى ستحدد عن طريق الملحق ، بينما جاءت باقى المجموعات على النحو التالى : -


المجموعة الأولى 
الرأس الأخضر 

أوروجواي 

ألمانيا 

المجر 


المجموعة الثانية 
بولندا 

البرازيل 

أسبانيا 

تونس 


المجموعة الثالثة 
أنجولا 

اليابان 

كرواتيا 

قطر 


المجموعة الرابعة 
الكونغو الديمقراطية 

البحرين 

الدنمارك 

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الأرجنتين 


المجموعة الخامسة 
منتخب من أمريكا الشمالية يحدد لاحقا

فرنسا 

النرويج 

النمسا 


المجموعة السادسة 
المغرب 

أيسلندا 

البرتغال 

الجزائر 


المجموعة السابعة 
التشيك 

منتخب من أمريكا الجنوبية يحدد لاحقا

السويد 

مصر 


المجموعة الثامنة 
روسيا 

كوريا 

سلوفينيا

بيلاروسيا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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