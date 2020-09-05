وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من عدد من ركاب قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان؛ بسبب عطل تكييف العربة رقم 4، حيث وجه الوزير بالدفع بفرق الصيانة لإصلاحه؛ وهو ما تم بالفعل، بالإضافة إلى تقديم اعتذار للركاب عن هذا العطل,

كما أمر وزير النقل، وفق بيان الوزارة، بإفادته بتقرير فني عاجل عن سبب عطل تكييف العربة؛ لمحاسبة المسئول عنه، مؤكدا أن خدمة الراكب أولى اهتمامات وزارة النقل، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها.