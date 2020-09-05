تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من عدد من ركاب قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان؛ بسبب عطل تكييف العربة رقم 4، حيث وجه الوزير بالدفع بفرق الصيانة لإصلاحه؛ وهو ما تم بالفعل، بالإضافة إلى تقديم اعتذار للركاب عن هذا العطل,
كما أمر وزير النقل، وفق بيان الوزارة، بإفادته بتقرير فني عاجل عن سبب عطل تكييف العربة؛ لمحاسبة المسئول عنه، مؤكدا أن خدمة الراكب أولى اهتمامات وزارة النقل، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.