ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: أمي بخير

نفت الدكتورة مروة ياسين ابنة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها. وقالت "ياسين" فى تصريحات لـ " دوت الخليج "، إن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى بخير، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات. وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء حول وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى ، وتفاعل معها ملايين من المتابعين. وعلى سياق آخر، نفت الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي شائعة وفاتها، معلقة: "بكره مثل هذه الشائعات ".



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