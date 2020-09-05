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ابنة عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: أمي بخير

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نفت الدكتورة مروة ياسين ابنة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، شائعة وفاة والدتها.

وقالت "ياسين" فى تصريحات لـ " دوت الخليج "، إن الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوى بخير، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء حول وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوى ، وتفاعل معها ملايين من المتابعين.

وعلى سياق آخر، نفت الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي شائعة وفاتها، معلقة: "بكره مثل هذه الشائعات ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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