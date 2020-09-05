احذروا ..مجزءات الدواجن تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا" القاتلة

قال أياد حرفوش خبير الأدوية واللقاحات البيطرية، إن مجزءات الدواجن الخلفية المستوردة من الولايات الأمريكية والبرازيل تعانى من انتشار السالمونيلا القاتلة بسبب تجميعها من مجازر مختلفة، لافتا الى أن السماح باستيراد مجزءات الدواجن يهدد بضياع 35 مليار جنيه من استثمارات الصناعة الوطنية .
وأضاف حرفوش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان قرار استيراد مجزءات الدواجن الأمريكية والبرازيلية غير مدروس ، لأنه معروف عالميا انها تعانى من انتشار بكتيريا السالمونيلا القاتلة ، بسبب تجميعها من مجازر مختلفة ، لافتا إلى أنه يتم معالجتها بالمواد الكيميائية مثل كلوريد الصوديوم ولذلك منعت دول الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين استيرادها .
وأوضح حرفوش ، ان السماح باستيراد مجزءات الدواجن مجهولة المصدر يصعب التأكد من ذبحها على الشريعة الإسلامية ، لأنه يتم تجميعها من مجازر مختلفة ، الى جانب أنها تؤدي لانكماش الصناعة الوطنية بنسبة 55% وضياع ما يقرب من 35 % من استثمارات صناعة الدواجن فى مصر .
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