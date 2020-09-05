الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع أسعار الأعلاف المحلية: خبراء يجيبون

أكد خبراء صناعة الأعلاف ، ان 65 % من مدخلات صناعة الدواجن تتمثل فى الأعلاف التى يتغذى عليها القطعان فى المزارع ، وتحدد أسعار الخامات المستوردة سعر الطن من الأعلاف المحلية .
وقال محمد عزمي عزام ، مدير قطاع الأعلاف بشركة الأهرام للدواجن ، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن كل طائر تسمين يتكلف 3.5 كيلو من الأعلاف بسعر الكيلو 6 جنيهات ، وتصل تكلفة الأعلاف فى الطائر وزن 2 كيلو الى 21 جنيها ، لافتا الى ان الشركة تهتم بتقديم أعلاف تتميز بالجودة الفائقة وأعلى معدل تحويل غذائي وبسعر مناسب للمربين .
وأضاف الدكتور ناصر خضر خبير التغذية ، انه يتم تحليل خامات الأعلاف بـ شركة الاهرام للدواجن قبل تصنيعها لضمان نسبة الأملاح والمعادن التى يحتاجها الطائر للوصول إلى أعلى معدل تحويل غذائي ، لافتا الى ان أسعار الأعلاف المحلية تتأثر بقيمة استيراد خامات الأعلاف بالإضافة للعمليات التى تقام عليها وإضافات المعادن والأحماض الأمينية للوصول الى أفضل منتج غذائى لقطعان الدواجن .
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