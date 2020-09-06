انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور| لميس الحديدي تودع قناة الحدث برسالة مؤثرة وتُعلن عن وجهتها الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت منذ قليل الإعلامية الشهيرة ” لميس الحديدي” تغريده جديدة عبر حسبها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، و شكرت فيها قناة الحدث وجميع القائمين عليها والعاملين فيها على الفترة التي قضتها برفقتهم العام الماضي، وذلك من خلال تقديم برنامج ” القاهرة الآن”، وهى قناة إخبارية عربية تهتم بالشأن الإقليمي خلال هذه الفترة.

لميس الحديدي تودع قناة الحدث

وقالت الإعلامية: ” شكرا لقناة “الحدث” وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج “القاهرة الأن”، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها”.

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وتابعت الحديدي من خلال التغريده التي نشرتها أن القناة تتضمن عدد من الكوادر الصحفية التي تعشق المهنة وتتفانى في عملها، وأنها كانت تحرص على تقديم الأفضل والأكثر دقة لمشاهديها مما زادت درجة الصعوبة، مؤكده أنها كانت فخورة انها واحدة منهم، كما وجهت الشكر لجميع الجمهور في أرجاء الوطن.

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وأضاف الإعلامية انها سوف تُغادر قناة الحدث، ولكنها لن تٌغادر الأصدقاء، وطلبت من جمهورها الانتظار لتجربة جديدة قريباً على الشاشات المحلية، قائلة: ” أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها.و انتظروني قريبا في تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق”.