متحدث الرى : السد العالى قادر على تخزين مياه الفيضانات القادمة من الخارج

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، أننا نقوم بتخزين مياه الفيضان فى السد العالى وبحيرة ناصر حتى يتم الاستفادة منها طبقا لاحتياجاتنا المائية.
وذكر السباعى أن مصر قادرة على التعامل مع حجم الأمطار، مشيرا إلى أن السد العالى من أهم المشاريع فى العصر الحديث لأنه يستطيع تخزين المياه القادمة من الخارج أثناء الفيضانات، كما أن المقررات المائية الزائدة داخل بحيرة ناصر نصرفها بشكل رشيد.
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