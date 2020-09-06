“انخفاض كبير” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 5 سبتمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة تقريرها منذ قليل حول حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 5 سبتمبر الجاري، وسط حال من الإنخفاض المستمر والكبير في الوفيات والإصابات، مما يبشر بقرب انتهاء هذا الوباء من مصر قريباً.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 5 سبتمبر

وذكر تقرير الصحة أن أعداد المتعافين اليوم السبت بلغت 903 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم إلى 77208 حالة، وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن كل حالات التعافي خرجت من مستشفيات العزل الصحي وتم شفاؤها بشكل كامل بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة إلى أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 5 سبتمبر، فقد تم تسجيل 130 حالة إصابة جديدة وذلك بانخفاض 27 حالة مقارنةً بإصابات الأمس، ووصول إجمالي الإصابات لـ 99712 حالة حتى اليوم.

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ووفق التقرير اليومي لـ وزارة الصحة فإن أعداد الوفيات اليوم بلغت 16 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 5511 حالة.

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