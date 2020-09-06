الأوقاف تعلن إطلاق حملة للتوعية بأهمية الرقعة الزراعية بمناسبة يوم الفلاح

أعلنت وزارة الأوقاف، حملة توعوية للحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها، وليس إهدارها أو الاعتداء عليها ، تحت عنوان "أرضنا عرضنا.. نحميها وننميها"، وذلك بمناسبة يوم الفلاح المصرى الذى يوافق يوم التاسع من سبتمبر من كل عام.





وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، إن الهدف من الحملة هو التوعية بأهمية الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتحذير من إهدارها أو الاعتداء عليها، مع بيان الثواب العظيم لمن يقوم بعملية الزراعة واستصلاح الأراضى. وأضاف حسن، فى بيان اليوم، "يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فتأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة، و يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفِى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، مؤكدا أن هذا كله يوضح لما للزراعة من أهمية بالغة فى قوام حياة الأفراد والدول.

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