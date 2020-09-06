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فيديو .. كويتيون يعتدون على شاب مصرى بالضرب بمنطقة الفحيحيل

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أحمد عاشور 2020-09-06 01:32 0 تبليغ

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ويظهر فى الفيديو المتداول، شباب كويتى يعتدى على الشاب المصرى بعد محادثة قصيرة بينهم أدت إلى ضربه بشكل مفاجئ، بعد خلع شاب كويتى لحذائه قبل الضرب.

 

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وحرص بعض الشاب المعتدى على توثيق الواقعة من خلال التصوير منذ بداية الاعتداء، ثم انهالوا على الشاب ضربا حتى سقط أرضا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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