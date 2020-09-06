فيديو .. كويتيون يعتدون على شاب مصرى بالضرب بمنطقة الفحيحيل

ويظهر فى الفيديو المتداول، شباب كويتى يعتدى على الشاب المصرى بعد محادثة قصيرة بينهم أدت إلى ضربه بشكل مفاجئ، بعد خلع شاب كويتى لحذائه قبل الضرب.
وحرص بعض الشاب المعتدى على توثيق الواقعة من خلال التصوير منذ بداية الاعتداء، ثم انهالوا على الشاب ضربا حتى سقط أرضا.
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