أخبار مصرية

طارق شوقى يحذر من صفحة مزيفة تتحدث باسم وزارة التعليم

0 نشر
أحمد عاشور 2020-09-06 01:05 0 تبليغ

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وأكد شوقى عبر صفحته بفيس بوك، أن هذه الصفحة لا تمت للوزارة بأى صلة ولا علاقة لها بها، مرفقا الصفحة الرسمية للوزارة، ومشددا على الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات.

 

وفى وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة ستعلن الخطوط العريضة للعام الدراسى الجديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 سبتمبر.

وأضاف الوزير، فى تصريحات سابقة، كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمنى عدم الخوض بها أو تداولها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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