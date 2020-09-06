طارق شوقى يحذر من صفحة مزيفة تتحدث باسم وزارة التعليم

وأكد شوقى عبر صفحته بفيس بوك، أن هذه الصفحة لا تمت للوزارة بأى صلة ولا علاقة لها بها، مرفقا الصفحة الرسمية للوزارة، ومشددا على الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات.

وفى وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة ستعلن الخطوط العريضة للعام الدراسى الجديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 سبتمبر.

وأضاف الوزير، فى تصريحات سابقة، كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمنى عدم الخوض بها أو تداولها.