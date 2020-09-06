أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجة البحرى، لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا،مع ظهور شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية لطيفا ليلا والرياح نشطة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا،والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على قد تصل لحد السيول.

ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة، نهارا، معتدلا إلى لطيف ليلا والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري37 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 28.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على الصعيد.. وطقس حار رطب على القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.